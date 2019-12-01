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Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler açıklandı

Türkiye Kupası'nda 5. turun ilk maçlarında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

1 Aralık 2019 12:21
Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda 3 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri şunlar:
13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp
14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu
18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük
Son güncelleme 12:21 | 1 Aralık 2019
Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Alanyaspor
13 6 22
3 Trabzonspor
12 6 22
4 Fenerbahçe
13 6 22
5 Istanbul Basaksehir
12 6 22
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