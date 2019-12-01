SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Savcılık, Ayşe Tuba Arslan ve katilini uzlaştırmaya çalışmış
Yoğun yağmur altında gülen Giresunspor oldu
TFF 1.Lig

Yoğun yağmur altında gülen Giresunspor oldu

Giresunspor yoğun yağışın altında oynanan mücadelede Adana Demirspor'u Rusescu'nun tek golüyle 1-0 yendi.

1 Aralık 2019 16:50

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 16 puan yükselirken, Adana ekibi 15 puanda kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Oğuz Terzi, Soner Maraş

Giresunspor: Facchini, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Özgür Can Özcan), Bekir Yılmaz, Tanase (Dk. 17 Del Valle), Rusescu (Dk. 78 Mehmet Taş)

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Emre Nefiz, Semih Güler, Adil Demirbağ, Rassoul, Berk Yıldız, Sinan Kurt (Dk. 77 Aosman), Traore, Vedat Bora (Dk. 46 Gladkyy), Kosecki (Dk. 69 Levent Ayçiçek), Samed Ali Kaya

Gol: Dk. 19 Rusescu (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Landel, Dk. 76 Del Valle, Dk. 85 Uğur Akdemir (Giresunspor), Dk. 54 Gladkyy (Adana Demirspor)

Son güncelleme 16:50 | 1 Aralık 2019
adana demirspor giresunspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 6 23
3 Alanyaspor
13 6 22
4 Trabzonspor
12 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gaziantep
Bugün - 14:00
1
-
2
Denizlispor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:30
0
-
0
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR