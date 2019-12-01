Vedat Muriqi maç sonu isyan etti! ‘Bir değil, iki değil…’

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Göztepe’yle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de ikinci golün asistini yapan Vedat Muriqi, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

“NORMALDE 5-6 HAFTA UZAKTIM AMA…”

Ayak bileğindeki sakatlık için konuşan Vedat Muriqi, “Normalde bileğimdeki sakatlığın durumu, çekilen MR’larda 5-6 hafta uzak kalacağımı gösteriyordu. Sağlık ekibimize çok teşekkür ederim. Bütün tedavi şekillerini uygulayarak ayağımı iyileştirdiler. Yine ağrılarım var ama bu hafta sakatlık riski azaldığı için takımla beraber olmak istedim. 90 dakika çıkamayacağımı söyledim hocama. Son 30 dakika girmeme rağmen nefes nefese kaldım sahada. Çünkü 25 gün sahada antrenman yapma fırsatı bulamamıştım. Bandaj olmasa oynayamazdım. Bacağımdaki dört bağın ikisi kopuk, ikisi yırtık. Çok sert bir bandajla çıkıyorum sahaya. O bandaj sayesinde neredeyse ayağım sabit oluyor.” ifadelerini kullandı.

Verilen kararların hatalı olduğunu vurgulayan Muriqi, “Rakibe olanlar bize olmuyor. Geçen hafta Emre ağabeyin penaltısı tekrarlanmadı. Artniyet aramamaya çalışıyorum ama bir değil, iki değil. İnşallah hep birlikte doğruyu buluruz.” dedi.

“G.BİRLİĞİ MAÇINDA TELAFİ EDECEĞİZ”

İkinci golün asistini yapmasıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Kosovalı golcü, “Skora katkı yapmak hücum oyuncusu için her zaman önemlidir. Asist gol fark etmez takımıma ne kadar katklı sağlarsam o kadar iyi olur. İnşallah bu maçı Gençlerbirliği maçında telafi edeceğiz.” diye konuştu.