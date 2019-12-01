Ünal Karaman: Ekuban’a oyuna alacağım dedim ama kimseye söyleme dedim

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte Karaman’ın açıklamaları:

”Son zamanlara göre bakılırsa bugün maçın havası farklı. Uzun zamandır şehire yağmur yağmıyordu bugün yağıyor, çok güzel. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, sakatlığın aksiliğin olmadığı bir maç olur umarım. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Hangi takımla oynarsak oynayalım da kendimize güveniyoruz. İyi hazırlandık. Umarım buraya gelenler zevkli, güzel bir maç izlerler”

‘EKRANLAR ÖNÜNDE SÖYLEMİŞ DEMEK Kİ…’

Uzun süredir sakatlıkları devam eden ve Galatasaray karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak Ekuban ve Sturridge hakkında da açıklama yapan Karaman “Ekuban'a söylemiştim onu oyuna alacağımı ama kimseye söyleme demiştim. Ekranların önünde söylemiş demek ki… (Gülerek). Bizimle antrenmana katıldılar. Maç içinde ihtiyaç duyulursa oyuna girecekler ve arkadaşlarını destekleyecekler” ifadelerini kullandı.