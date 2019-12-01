SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trabzon'da dev maç! İşte ilk 11'ler
Ünal Karaman: Ekuban’a oyuna alacağım dedim ama kimseye söyleme dedim
Trabzonspor

Ünal Karaman: Ekuban’a oyuna alacağım dedim ama kimseye söyleme dedim

Süper Lig'in 13. haftasının en önemli maçında Trabzonspor seyircisi önünde Galatasaray'ı ağırlıyor... Bordo mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Ekuban ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

1 Aralık 2019 18:55

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte Karaman’ın açıklamaları:

”Son zamanlara göre bakılırsa bugün maçın havası farklı. Uzun zamandır şehire yağmur yağmıyordu bugün yağıyor, çok güzel. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, sakatlığın aksiliğin olmadığı bir maç olur umarım. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Hangi takımla oynarsak oynayalım da kendimize güveniyoruz. İyi hazırlandık. Umarım buraya gelenler zevkli, güzel bir maç izlerler”

‘EKRANLAR ÖNÜNDE SÖYLEMİŞ DEMEK Kİ…’

Uzun süredir sakatlıkları devam eden ve Galatasaray karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak Ekuban ve Sturridge hakkında da açıklama yapan Karaman “Ekuban'a söylemiştim onu oyuna alacağımı ama kimseye söyleme demiştim. Ekranların önünde söylemiş demek ki… (Gülerek). Bizimle antrenmana katıldılar. Maç içinde ihtiyaç duyulursa oyuna girecekler ve arkadaşlarını destekleyecekler” ifadelerini kullandı.

 

Son güncelleme 18:57 | 1 Aralık 2019
ekuban süper lig Ünal Karaman
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Alanyaspor
13 6 22
4 Trabzonspor
12 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gaziantep
Bugün - 14:00
1
-
2
Denizlispor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:30
2
-
0
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR