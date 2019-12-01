Ünal Karaman: Bazı insanların beyinleri alsın diye söylüyorum

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından beIN Sports’a konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncu değişiklikleri ve ilk 11 tercihi hakkında yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Bazı oyuncuları dinlendirmek zorunda olduğunu söyleyen Ünal Karaman şunları söyledi:

“Savunmaya çekilmek bizim oyun karakterimiz değil… Bazı insanların kulaklarına gitsin beyinleri alsın diye söylüyorum. Benim 17-18 maç oynayan 10’un üzerinde oyuncum var. En azından sportif duruşa saygı duysunlar. Eğer onların hayal dünyası varsa orada yaşamaya devam etsinler. Belirli yaş üzerinde oyunlarımın dinlenme isteğine saygı duyuyorum. Bugün Ekuban sonradan oyuna girdi. Bir depar atıp duracak oyuncu değil. Maç kondisyonu öyle kolay kazanılacak bir durum değil. Sturrigde de sadece 1 antrenman yaptı bizimle… Bu oyuncularımız koruyup kollamak gerekiyor. Bazı oyuncularıma aşırı yük bindi. Bunu biliyorum ama üçüncü değişikliği yapma gereği duymadım. Takım kimyasını bozmak istemedim.”

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Son dakikada gelen golün kendilerini üzdüğünü belirten Ünal Karaman “Buraya kadar getirdiğimiz bir maçta bu tarz hatalar yapmamalıydık. Galatasaray çok kaliteli oyunculara sahip bir takım… Bu tarz hatalar yaparsanız affetmezler. Golü attıktan sonra önemli pozisyonlarımız var. Atsak durum farklı olabilirdi. Son dakika golü bizi üzdü” dedi.