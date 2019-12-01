Ümraniye’de 4 gol var, galip yok!

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından play-off potasındaki iki takım da haftayı 22 puanla tamamladı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Cemal Alpay

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 78 Nouri), Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 90+1 Emre Kurt), Alaaddin Okumuş, Gimbert, Tarık Tekdal (Dk. 28. Mehmet Seyfettin Sedef)

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Aykut Çeviker (Dk. 64 Rotman), Taha Yalçıner (Dk. 78 Çekdar Orhan), Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru (Dk. 67 Alperen Babacan), Bjarnason, Erhan Çelenk

Goller: Dk. 10 Gimbert, Dk. 67 Emircan Altıntaş (penaltıdan) (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 14 Uğur Arslan Kuru, Dk. 45 Ergin Keleş (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Erhan Çelenk, Dk. 70 Burhan Eşer, Dk. 82 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 49 Alaaddin Okumuş, Dk. 50 Gimbert, 74 Bahadır Taşdelen (Cesar Grup Ümraniyespor)