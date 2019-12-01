Trabzonspor’a kötü haber! Jose Sosa…

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor’un sahasında Galatasaray’ı konuk ettiği karşılaşmada Jose Sosa, sarı kart gördü. Daha önce ligde 3 sarı kartı bulunan Jose Sosa, cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 26. dakikasında Ömer Bayram ile Joao Pereira arasında yaşanan gerginlik sonrası hakem Ali Palabıyık, rakibinin yüzüne vuran Ömer Bayram’a sarı kart gösterdi. Jose Sosa, hakeme kırmızı kart göstermesi gerektiği şeklinde itirazda bulundu. İtirazlarını arttıran Jose Sosa, Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Jose Sosa, Trabzonspor’un deplasmanda Antalyaspor ile 8 Aralık Pazar günü oynayacağı maçta görev alamayacak.