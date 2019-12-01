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Trabzonspor’a kötü haber! Jose Sosa…
Trabzonspor

Trabzonspor’a kötü haber! Jose Sosa…

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart sonucu cezalı duruma düştü.

1 Aralık 2019 19:37

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor’un sahasında Galatasaray’ı konuk ettiği karşılaşmada Jose Sosa, sarı kart gördü. Daha önce ligde 3 sarı kartı bulunan Jose Sosa, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Ömer Bayram ile Joao Pereira arasında yaşanan gerginlik sonrası hakem Ali Palabıyık, rakibinin yüzüne vuran Ömer Bayram’a sarı kart gösterdi. Jose Sosa, hakeme kırmızı kart göstermesi gerektiği şeklinde itirazda bulundu. İtirazlarını arttıran Jose Sosa, Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Jose Sosa, Trabzonspor’un deplasmanda Antalyaspor ile 8 Aralık Pazar günü oynayacağı maçta görev alamayacak.

Son güncelleme 19:37 | 1 Aralık 2019
Jose Sosa trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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0
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