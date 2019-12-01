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Son Dakika: Maçın ikinci golü 90'da geldi!
Trabzonspor Galatasaray özet! Trabzon’da puanlar paylaşıldı (MAÇ ÖZETİ)
Trabzonspor

Trabzonspor Galatasaray özet! Trabzon’da puanlar paylaşıldı (MAÇ ÖZETİ)

Trabzonspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Trabzon adına 50. dakikada Sörloth'ten gelirken, Galatasaray'ın golü 90. dakikada Nagatomo'dan geldi. İşte Trabzonspor Galatasaray maçı özeti...

1 Aralık 2019 21:02

Ligde şampiyonluk hedefleyen iki takım kozlarını Trabzon’da paylaştı. Zorlu mücadelede Trabzonspor 50. dakikada Sörloth’in golü ile 1-0 öne geçti, Galatasaray 90. dakikada Nagatomo’nun golü ile durumu 1-1’e getirdi. Büyük heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmayınca iki ekip de birer puana razı oldu. İşte Trabzonspor Galatasaray özeti…

TRABZONSPOR GALATASARAY ÖZET İZLE

ÖMER BAYRAM, PAREİRA’YA TOKAT ATTI

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken maç gergin bir ortadam başladı.

Maçın 26. dakikasında Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya yaptığı hareketin ardından, maçın hakemi Ali Palabıyık pozisyonun faul olduğuna karar verdi. Karara sinirlenen Ömer Bayram'ın yanından geçen Pereira, rakibine ‘sakin ol' işareti yaparken Ömer Bayram ise rakibine tokat attı. Galatasaraylı futbolcunun rakibine ‘F…. off' şeklinde İngilizce küfür ettiği de görüldü.

Pereira'nın yere düşmesiyle saha içi bir anda karışırken Trabzonsporlu futbolcular Ömer Bayram'ın kırmızı kart görmesi için itirazda bulundu. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yaşananların ardından futbolcusunu dikkatli olması konusunda uyardı.

Son güncelleme 21:02 | 1 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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