Trabzonspor Galatasaray özet! Trabzon’da puanlar paylaşıldı (MAÇ ÖZETİ)

Ligde şampiyonluk hedefleyen iki takım kozlarını Trabzon’da paylaştı. Zorlu mücadelede Trabzonspor 50. dakikada Sörloth’in golü ile 1-0 öne geçti, Galatasaray 90. dakikada Nagatomo’nun golü ile durumu 1-1’e getirdi. Büyük heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmayınca iki ekip de birer puana razı oldu. İşte Trabzonspor Galatasaray özeti…

TRABZONSPOR GALATASARAY ÖZET İZLE

ÖMER BAYRAM, PAREİRA’YA TOKAT ATTI

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken maç gergin bir ortadam başladı.

Maçın 26. dakikasında Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya yaptığı hareketin ardından, maçın hakemi Ali Palabıyık pozisyonun faul olduğuna karar verdi. Karara sinirlenen Ömer Bayram'ın yanından geçen Pereira, rakibine ‘sakin ol' işareti yaparken Ömer Bayram ise rakibine tokat attı. Galatasaraylı futbolcunun rakibine ‘F…. off' şeklinde İngilizce küfür ettiği de görüldü.

Pereira'nın yere düşmesiyle saha içi bir anda karışırken Trabzonsporlu futbolcular Ömer Bayram'ın kırmızı kart görmesi için itirazda bulundu. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yaşananların ardından futbolcusunu dikkatli olması konusunda uyardı.