Trabzonspor Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? Trabzon’da devlerin dansı…

Süper Lig’in 13. hafta maçında Trabzonspor Galatasaray karşı karşıya geliyor. Lider Sivasspor’un kazandığı haftayı kazanarak kapattığı hafta puan farkının açılmasını istemeyen iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Trabzonspor'da hücum oyuncuları Ekuban ile Sturridge oynayabilecek. Peki, Trrabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve serkan Çimen yapacak. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Marcao, Emre, Donk, Lemina, Feghouli, Belhanda, Ömer, Adem

BABEL CEZALI, ADEM VE BELHANDA SINIRDA

Galatasaray’da Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı kart cezasından dolayı Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Cimbom da ayrıca 2 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Younes Belhanda ile Adem Büyük, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri halinde 14. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.