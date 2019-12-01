CANLI | Trabzonspor 1-0 Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

Trabzonspor Galatasaray canlı! Trabzonspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 13. hafta heyecanı Trabzon’daki dev maç ile devam ediyor. Ligde şampiyonluk hedefleyen iki takım kozlarını paylaşırken ev sahibi 25 puanla ikinci sıraya yerleşmek istiyor. Galatasaray ise zorlu deplasmanda kazanarak yükselişe geçmenin ve 22 puana ulaşmanın peşinde. Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 19:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Avdijaj, Doğan, Cafer, Ekuban, Sturridge

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Selçuk, Jimmy, Emin, Emrecan, Taylan, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ISI HARİTASI

Galatasaray’da bu maç öncesi Andone, Falcao, Şener Özbayraklı, Babel ve Luyindama’nın sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor’da ise Abdülkadir Parmak cezalı, Novak ve Ahmet Canbaz ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemiyor. Trabzon’da Ekuban ve Sturridge ise kulübede yer alıyor.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ (Aşağıdaki alandan oyuncu seçebilirsiniz)

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MAÇ ÖNÜ NOTLARI:

1 Aralık Pazar akşamı saat 19:00’da başlayacak mücadele öncesi OPTA tarafından hazırlanan maç önü notları şu şekilde:

– Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig’de 92 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 41’ini kazanırken, Trabzonspor 30 galibiyet elde etti (21B).

– Ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı son beş maçının ikisini kazanan Galatasaray (2B 1M), aynı sayıda galibiyeti bundan önceki 17 maçta elde etmişti (5B 10M).

– Galatasaray ilk yarılarda ligin en az gol yiyen takımı (1). Ama iki takım arasında oynanan maçlarda atılan son sekiz golün altısı ilk yarılarda geldi.

– Bu sezon Süper Lig’de en az gol yiyen takım olan Galatasaray (10), en son 2007/08 sezonunun ilk 12 haftasında bundan daha az gol yemişti (8).