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Süper Lig puan durumu: Sivasspor koltuğunu korudu, Trabzonspor yara aldı
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Sivasspor koltuğunu korudu, Trabzonspor yara aldı

Süper Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Cumartesi günü galip gelen Sivasspor'un haftayı lider tamamlamayı garantilemesinin ardından gözler Trabzonspor Galatasaray maçına çevrilmişti. Evinde Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor ikinci sıradaki yerini kaptırdı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

1 Aralık 2019 21:17

Süper Lig'de 13. hafta maçları devam ediyor. Haftaya lider olarak giren Sivasspor Kasımpaşa karşısında evinde 2-0 kazanarak haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Fenerbahçe’nin yaşadığı puan kaybı sonrasında önemi artan Trabzonspor Galatasaray maçında da kazanan çıkmadı. Süper Lig 13. haftaya ikinci sırada giren Trabzonspor beraberlik sonrasında koltuğunu Başakşehir’e verdi. Haftanın kapanış maçında Pazartesi günü Beşiktaş Kayserispor karşı karşıya gelecek. İşte 12. hafta Süper Lig puan tablosu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

TOPLU SONUÇLAR

Son güncelleme 21:19 | 1 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:30
2
-
0
Antalyaspor
Trabzonspor
Bugün - 19:00
1
-
1
Galatasaray
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