Süper Lig puan durumu: Sivasspor koltuğunu korudu, Trabzonspor yara aldı

Süper Lig'de 13. hafta maçları devam ediyor. Haftaya lider olarak giren Sivasspor Kasımpaşa karşısında evinde 2-0 kazanarak haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Fenerbahçe’nin yaşadığı puan kaybı sonrasında önemi artan Trabzonspor Galatasaray maçında da kazanan çıkmadı. Süper Lig 13. haftaya ikinci sırada giren Trabzonspor beraberlik sonrasında koltuğunu Başakşehir’e verdi. Haftanın kapanış maçında Pazartesi günü Beşiktaş Kayserispor karşı karşıya gelecek. İşte 12. hafta Süper Lig puan tablosu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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