SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trabzon'da ilk yarıda tempo var ama...
Süper Lig

Marius Sumudica: Yedek kulübesinde farklılık oluşturacak oyuncu yok

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Denizlispor yenilgisinin ardından, "Bugün mağlubiyeti hak etmediğimiz bir maç oynadık” dedi.

1 Aralık 2019 17:20

Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor’a 2-1 yenilen Gaziantep Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Marius Sumudica, mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti.

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca bu maça hazırlandıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Hızlı oyunculara karşı defansı hazır tutamadıklarını dile getiren Sumudica, “Mağlubiyeti hak etmeyen bir maç oynadık. İlk yarı oynadık, golü atmak için fırsatları da yakaladık ve golü de bulduk. Oyuncularıma uyarıda da bulundum, golü bulduktan sonraki 5 dakikalık bölümü ve bu avantajı kaybetmemiz lazım diye. Ama rakibimize bütün sahayı açtık. Yediğimiz iki golde kontrataktan gerçekleşti. Taraftarımız mağlubiyete üzüldü. 2-1 yenik durumdayken taraftar bana oyuncu değişikliği yapmam için el işaretinde bulundu. Ama ben de her maçta hep aynı oyuncuları değiştiriyorum. Yedek kulübemde farklılık yaratacak oyuncu yok. Elimde oyuna alabileceğim 2-3 oyuncu var.” diye konuştu.

 

01 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-2 Denizlispor Denizlispor, 6 puanlık maçta Gaziantep FK`yı deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini alarak rakibinin de üstüne çıkarak alt sıralarla farkı açtı. Sacko iki golle yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:13 | 1 Aralık 2019
denizlispor Gaziantep Futbol Kulübü Marius Sumudica süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:30
2
-
0
Antalyaspor
Trabzonspor
Bugün - 19:00
0
-
0
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR