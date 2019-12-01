Marius Sumudica: Yedek kulübesinde farklılık oluşturacak oyuncu yok

Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor’a 2-1 yenilen Gaziantep Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Marius Sumudica, mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti.

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca bu maça hazırlandıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Hızlı oyunculara karşı defansı hazır tutamadıklarını dile getiren Sumudica, “Mağlubiyeti hak etmeyen bir maç oynadık. İlk yarı oynadık, golü atmak için fırsatları da yakaladık ve golü de bulduk. Oyuncularıma uyarıda da bulundum, golü bulduktan sonraki 5 dakikalık bölümü ve bu avantajı kaybetmemiz lazım diye. Ama rakibimize bütün sahayı açtık. Yediğimiz iki golde kontrataktan gerçekleşti. Taraftarımız mağlubiyete üzüldü. 2-1 yenik durumdayken taraftar bana oyuncu değişikliği yapmam için el işaretinde bulundu. Ama ben de her maçta hep aynı oyuncuları değiştiriyorum. Yedek kulübemde farklılık yaratacak oyuncu yok. Elimde oyuna alabileceğim 2-3 oyuncu var.” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-2 Denizlispor Denizlispor, 6 puanlık maçta Gaziantep FK`yı deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini alarak rakibinin de üstüne çıkarak alt sıralarla farkı açtı. Sacko iki golle yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku