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SON DAKİKA | Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu oldu tarih yazdı!
Judo

SON DAKİKA | Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu oldu tarih yazdı!

Son dakika... Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi

1 Aralık 2019 15:57

Portekiz’de devam eden Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guimaraes kentindeki şampiyonada, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.

Milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo’yu 4-2 yenerek, Türkiye’ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal ise T21 kategorisi finalinde Portekizli Maia Hugo’ya 2-1 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Şampiyona, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Son güncelleme 16:42 | 1 Aralık 2019
judo Talha Ahmet Erdem
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OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 6 23
3 Alanyaspor
13 6 22
4 Trabzonspor
12 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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