SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Savcılık, Ayşe Tuba Arslan ve katilini uzlaştırmaya çalışmış
Diğer

SON DAKİKA | Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı kaza yaptı! 2 ölü, 15 yaralı

Son dakika... Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

1 Aralık 2019 15:04

Yozgat’ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı’nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Lig’de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.

Kazada 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.  Yaralılar, Çekerek ve Sorgun’daki hastanelere kaldırıldı.

Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat’ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.

Son güncelleme 16:35 | 1 Aralık 2019
Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Alanyaspor
13 6 22
3 Trabzonspor
12 6 22
4 Fenerbahçe
13 6 22
5 Istanbul Basaksehir
12 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gaziantep
Bugün - 14:00
1
-
2
Denizlispor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:30
0
-
0
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR