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SON DAKİKA | Kasımpaşa’da Kemal Özdeş dönemi sona erdi!
Süper Lig

SON DAKİKA | Kasımpaşa’da Kemal Özdeş dönemi sona erdi!

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

1 Aralık 2019 11:20

Süper Lig´de 13´üncü maçlar sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1 maç fazlasına rağmen düşme hattının 1 sıra üstünde bulunan Kasımpaşa´da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Ligde son olarak deplasmanda Göztepe´yi mağlup eden İstanbul ekibi, sonrasında oynadığı 4 maçta; 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alabilmişti.

Geçtiğimiz sezonun 7´nci haftasında deplasmanda alınan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından takımdan ayrılan Kemal Özdeş, sezon başında Kasımpaşa ile yeniden anlaşmaya varmıştı.

Kasımpaşa’dan resmi açıklama

“Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

Sayın Kemal Özdeş’e ve ekibine teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”

Son güncelleme 11:29 | 1 Aralık 2019
Kasımpaşa Kemal Özdeş
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Alanyaspor
13 6 22
3 Trabzonspor
12 6 22
4 Fenerbahçe
13 6 22
5 Istanbul Basaksehir
12 6 22
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