SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 90'da gelen gol skoru belirledi! Müthiş maç!
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor 161’i zorluyor, motoru yakıyorlar
Trabzonspor

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor 161’i zorluyor, motoru yakıyorlar

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer 1-0 önde götürdüğü maçta 90'da yediği golle 1 puana razı oldu. Mücadeleyi NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, '

1 Aralık 2019 21:19

Rıdvan Dilmen Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve 1-1 sonra eren mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Dilmen’in yorumlarından satır başları şu şekilde:

‘AMATÖR LİG MAÇI GİBİ İLK YARI’

“Oyunun son 7-8 dakikasında pozisyonlar gelmeye başladı ama ilk yarının özeti, top kayıpları çok fazla. İki takım da 7-8 pas yapamıyor. Pres yok ama saçma sapan kayıplar var. Amatör küme maçı gibi kayıplar. Böyle önemli maçta böyle top kaybı nadir olur. Fatih Terim’in ilk yarıya Ömer Bayram ile başlayacağını düşünmüyorum. Atılma ihtimali var. Kırmızı kart ağır olabilirdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, Ömer Bayram’ı atabilir. ”

‘ÖMER’E ÇIKAN SARI KART DOĞRU’

”Ömer Bayram’ın pozisyonunda sarı da olur kırmızı da ama kırmızı verse ağır derdim, kartın rengini normal karşılıyorum bir futbolcu olarak. Galatasaray’da Fatih Terim Belhanda’ya ne kadar dayandı, inanamadım. Bir kişi eksik oynadılar. Bu kadar top kaybı olmaz.”

‘2-0’A, 3-0’A GİDEBİLİRDİ’

”Ciğerden oynamak ne demek, Trabzonspor bunu oynuyor. Ne var ne yok veriyorlar. Arabası 160, 161’i zorluyor. Motoru yakıyorlar. Pozisyonları değerlendirirsek, Trabzonspor galibiyeti kaçırdı. Maç 2-0’a, 3-0’a gidebilirdi. Galatasaray vasat ama mücadeleci oynadı.

‘SÖRLOTH’UN GOLÜ KALECİ HATASI’

“Fernando Muslera, benim için çok değerli bir kaleci, tarihe geçti. ‘Muslera’yı neden Real Madrid, PSG almıyor?’ sorusunun cevabını yediği gol veriyor. Alexander Sörloth’un golü %100 kaleci hatası. Bir kaleci yanda topta bu kadar hata yapmayacak.”

 

Son güncelleme 21:21 | 1 Aralık 2019
galatasaray rıdvan dilmen trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:30
2
-
0
Antalyaspor
Trabzonspor
Bugün - 19:00
1
-
1
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR