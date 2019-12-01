Marcao: Golden önce eliyle beni ittiğini hissettim

Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray’ın stoperi Marcao yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Marcao’nun açıklamaları:
‘HAKEME SÖYLEDİM AMA…’
“Rakip forvet vurmadan önce eliyle beni ittiğini hissettim. Bence fauldü. Hakeme söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı. Trabzonspor kendi sahasında iyi oynuyor ama biz de en iyi şekilde maça hazırlandık. Trabzonspor kendi sahasında iyi oynuyor ama biz de en iyi şekilde maça hazırlandık. Bugün ortaya koyduğumuz ruhtan ötürü arkadaşlarımı kutluyorum. 3 puanı hak ettik ama kazanılmış 1 puan olarak da görebiliriz.”