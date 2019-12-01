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Son Dakika: 90'da gelen gol skoru belirledi! Müthiş maç!
Marcao: Golden önce eliyle beni ittiğini hissettim
Süper Lig

Marcao: Golden önce eliyle beni ittiğini hissettim

Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Sörloth'un attığı golü değerlendiren yıldız oyuncu, ''Beni eliyle ittiğini hissettim. Bence faüldü'' ifadelerini kullandı.

1 Aralık 2019 21:35

Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray’ın stoperi Marcao yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Marcao’nun açıklamaları:

‘HAKEME SÖYLEDİM AMA…’

“Rakip forvet vurmadan önce eliyle beni ittiğini hissettim. Bence fauldü. Hakeme söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı. Trabzonspor kendi sahasında iyi oynuyor ama biz de en iyi şekilde maça hazırlandık. Trabzonspor kendi sahasında iyi oynuyor ama biz de en iyi şekilde maça hazırlandık. Bugün ortaya koyduğumuz ruhtan ötürü arkadaşlarımı kutluyorum. 3 puanı hak ettik ama kazanılmış 1 puan olarak da görebiliriz.”

01 Aralık 2019 Rıdvan Dilmen: Trabzonspor 161`i zorluyor, motoru yakıyorlar Süper Lig`in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer 1-0 önde götürdüğü maçta 90`da yediği golle 1 puana razı oldu. Mücadeleyi NTV`de değerlendiren Rıdvan Dilmen, ` İlgili Haberi Oku

01 Aralık 2019 Yuto Nagatomo: `Üç puanı hak ettik...` Trabzonspor Galatasaray maçında 90`da beraberlik golünü atan Nagatomo açıklamalarda bulundu. Nagatomo, Son dakikaya kadar mücadele eden ve ruhunu koyan bir Galatasaray vardı, üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:35 | 1 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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