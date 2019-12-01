Manchester United Aston Villa canlı izle! Manu Aston Villa’yı ağırlıyor

Premier Lig’in 14. haftasında Manchester United Aston Villa karşı karşıya geliyor. Old Trafford’ta oynanacak karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Manchester United çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Aston Villa ise 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İşte zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için S Sports canlı yayın bağlantısı…
MANCHESTER UNİTED ASTON VİLLA CANLI İZLE
MANCHESTER UNİTED ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester Utd – Aston Villa, İngiltere Premier Lig maçı S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:30.