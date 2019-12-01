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Manchester United Aston Villa canlı izle! Manu Aston Villa’yı ağırlıyor
İngiltere Premier Lig

Manchester United Aston Villa canlı izle! Manu Aston Villa’yı ağırlıyor

Manchester United Aston Villa maçı ile Premier Lig'de 14. hafta maçları devam ediyor. Bu sezon gösterdikleri performans ile hayal kırıklılığı yaşayan Manchester United ile Aston Villa kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Zorlu mücadeleyi canlı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Manchester United Aston Villa maçı için S Sports canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

1 Aralık 2019 19:26

Premier Lig’in 14. haftasında Manchester United Aston Villa karşı karşıya geliyor. Old Trafford’ta oynanacak karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Manchester United çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Aston Villa ise 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İşte zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için S Sports canlı yayın bağlantısı…

MANCHESTER UNİTED ASTON VİLLA CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester Utd – Aston Villa, İngiltere Premier Lig maçı S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:30.

Son güncelleme 19:26 | 1 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:30
2
-
0
Antalyaspor
Trabzonspor
Bugün - 19:00
0
-
0
Galatasaray
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