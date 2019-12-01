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MAÇ SONUCU | Norwich City 2-2 Arsenal | Premier Lig 14. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Norwich City 2-2 Arsenal | Premier Lig 14. hafta

İngiltere Premier Lig 14. hafta karşılaşmasında Norwich City'ye konuk olan Arsenal, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

SKOR DIŞ HABER 1 Aralık 2019 18:59

İngiltere Premier Lig’de kötü günler geçiren Arsenal, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Norwich City deplasmanında da puan kaybetti.

Hafta başında teknik direktör Unai Emery’nin görevine son veren Londra ekibi, Fredrik Ljungberg yönetiminde çıktığı maçın 21. dakikasında Teemu Pukki’nin golüyle 1-0 geriye düştü.

Maçın 29. dakikasında Pierre Emerick Aubameyang’ın penaltı golüyle skoru 1-1’e getiren Arsenal, 45+2’de Todd Cantwell’in golüne engel olamayınca ilk yarı Norwich City’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının 57. dakikasında yine Aubameyang sahneye çıkarak durumu 2-2’ye getirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Ligde 6 haftadır galibiyet alamayan Arsenal 19 puana ulaşırken Norwich City ise puanını 11 yaptı.

Son güncelleme 18:59 | 1 Aralık 2019
arsenal norwich city
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Alanyaspor
13 6 22
4 Trabzonspor
12 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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