MAÇ SONUCU | Leicester City 2-1 Everton

İngiltere Premier Lig’de oynanan maçta Leicester City, sahasında Everton’ı 2-1 mağlup etti.

Lider Liverpool’un en yakın takipçisi Leicester City, 14. hafta mücadelesinde Everton’ı ağırladı. Konuk ekibin 23. dakikada Richarlison ile öne geçtiği maçta Leicester City, 68. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı.

Çağlar Söyüncü ve Moise Kean arasında gergin anlar… pic.twitter.com/KeXyC10l6h — SKOR (@SozcuSkor) December 1, 2019

Brendan Rodgers’ın öğrencileri, 90+4. dakikada Kelechi Iheanacho’nun golüyle rakibini 2-1 yendi ve puanını 32’ye çıkardı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Leicester City’de 90 dakika forma giyerken, Evertonlı Cenk Tosun yedek kulübesinde görev bekledi.

MAÇ SONUCU | Norwich City 2-2 Arsenal | Premier Lig 14. hafta İngiltere Premier Lig 14. hafta karşılaşmasında Norwich City`ye konuk olan Arsenal, sahadan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. İlgili Haberi Oku