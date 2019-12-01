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MAÇ SONUCU | Leicester City 2-1 Everton
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Leicester City 2-1 Everton

Lider Liverpool'un en yakın takipçisi Leicester City, son dakikada bulduğu golle sahasında Everton'ı 2-1 yendi. 

1 Aralık 2019 22:18

İngiltere Premier Lig’de oynanan maçta Leicester City, sahasında Everton’ı 2-1 mağlup etti.

Lider Liverpool’un en yakın takipçisi Leicester City, 14. hafta mücadelesinde Everton’ı ağırladı. Konuk ekibin 23. dakikada Richarlison ile öne geçtiği maçta Leicester City, 68. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı.

Brendan Rodgers’ın öğrencileri, 90+4. dakikada Kelechi Iheanacho’nun golüyle rakibini 2-1 yendi ve puanını 32’ye çıkardı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Leicester City’de 90 dakika forma giyerken, Evertonlı Cenk Tosun yedek kulübesinde görev bekledi.

01 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Norwich City 2-2 Arsenal | Premier Lig 14. hafta İngiltere Premier Lig 14. hafta karşılaşmasında Norwich City`ye konuk olan Arsenal, sahadan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:21 | 1 Aralık 2019
everton Leicester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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