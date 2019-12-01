SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Serbest kalan dayakçı koca, bu kez tutuklandı
MAÇ SONUCU | Boluspor Menemenspor 2-2 | Gol düellosunda galip yok
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Boluspor Menemenspor 2-2 | Gol düellosunda galip yok

Boluspor'un sahasında Menemenspor ile oynadığı karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

1 Aralık 2019 18:47

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor – Menemenspor karşılaşması 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Oğuz Kaan Çalışır

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Dodo, Cumali Bişi, Batuhan Altıntaş (Melih Okutan dk. 71), Umut Gündoğan (Sami Can Keskin dk. 77), Mustafa Eskihellaç (Gökhan Sazdağı dk. 90+2), Poepon

Yedekler: Yavuz Akgün, Sincere, Shukurov, Fethi Özer, Mutlu Güler

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Alberk Koç, Ercan Coşkun, Ali Keten, Semih Ceylan (Diakite dk. 46), Tayfun Aydoğan, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Ali Özgün dk.76), Muhammed Ali Doğan (Halil İbrahim Sönmez dk. 58), Mustafa Çeçenoğlu, Hüseyin Çolak

Yedekler: Amir Güren, Olatunbosun, Murat Elkatmış, Canberk Aydın, İbrahim Sangare

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Hüseyin Çolak (dk. 5), Ali Özgün (dk. 81) (Mememenspor), Poepon (dk. 12), Dodo (dk. 38) (Boluspor)

Sarı kartlar: Semih Ceylan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Ali Keten (Mememenspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 5′ Sağ kanattan Mustafa Çeçenoğlu'nun ortasında ceza sahasında Hüseyin Çolak’ın vuruşu golle sonuçlandı. 0-1

GOL! 12′ Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası için gönderdiği ortada topa yükselen kaleci Selmani, topu elinden düşürdü. Yere düşen topu takip eden Poepon'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

GOL! 38′ Batuhan Altıntaş'ın ceza sahası içinden dışarı çıkardığı pasta Dodo'nun yerden sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

GOL! 81′ Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Özgün'ün aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Son güncelleme 18:47 | 1 Aralık 2019
boluspor menemenspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Alanyaspor
13 6 22
4 Trabzonspor
12 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gaziantep
Bugün - 14:00
1
-
2
Denizlispor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:30
2
-
0
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR