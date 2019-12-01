MAÇ SONUCU | Altay Eskişehirspor 1-1 | Hasret 5 maça çıktı

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Altay ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maçın 34’üncü dakikasında Sekidika´nın golüyle 1-0 öne geçerken, Altay 45+1’inci dakikada Abdülkerim´le skoru 1-1´e getirdi.
Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 1 puan alan Altay, 16 puana ulaşıp 10’uncu sıraya yükseldi. Son sıradaki Eskişehirspor ise puanını 2´ye çıkardı.
Altay taraftarları maçtan sonra teknik direktör Sait Karafırtınalar ve sportif direktör Özden Töraydın´ı istifaya davet etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Onur Özütoprak, Utku Tunavelioğlu, Cemil Tunç
Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakcı, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Tatos, Putsila, Yılmaz Özeren, Leandrinho (Dk. 83 Oğuz Han Aynaoğlu), Paixao
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hakan Aslantaş, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Özcan, Erdal Akdarı, Sekidika, Ferhat Kiraz, Issah, Milinkovic (Dk. 90 Alperen Kocabaş), Emre Güral (Dk. 81 Cemali Sertel), Sissoko (Dk. 90+6 Furgan Polat)
Goller: Dk. 34 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 58 Milinkovic, Dk. 90+6 Sissoko (Eskişehirspor), Dk. 90+6 Özgür Özkaya
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
2′ Gelişen konuk ekip atağında Emre´nin ara pasıyla ceza sahasına giren Milinkovic´in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
28′ Altaylı Tatos´un yaklaşık 25 metreden şutunda top üst direkte patladı.
GOL! 34′ Eskişehirspor öne geçti. Soldan Emre´nin orta şut karışımı yerden vuruşunda kaleci Aydın´ı geçen topu arka direkte Sekidika ağlara yolladı: 0-1.
45′ Eskişehirspor ceza sahasında oluşan karambolde Deniz çok sert vurdu, Erdal topu çizgiden çıkardı.
GOL! 45+1′ Sağdan Tatos´un kullandığı kornerde Leandrinho´nun kafayla indirdiği topu kale önünde Abdülkerim filelere gönderdi: 1-1.
62′ Sağdan Sekidika´nın ortasında arka direkte bomboş pozisyonda Milinkovic topu yandan auta yolladı.
72′ Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Leandrinho´nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
88′ Sağ çaprazdan Tatos´un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Oğuzhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.