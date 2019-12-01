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Son Dakika: 90'da gelen gol skoru belirledi! Müthiş maç!
MAÇ SONUCU | Altay Eskişehirspor 1-1 | Hasret 5 maça çıktı
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Altay Eskişehirspor 1-1 | Hasret 5 maça çıktı

Sahasında konuk ettiği Eskişehirspor ile berabere kalan Altay'ın, TFF 1. Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

1 Aralık 2019 21:52

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Altay ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip maçın 34’üncü dakikasında Sekidika´nın golüyle 1-0 öne geçerken, Altay 45+1’inci dakikada Abdülkerim´le skoru 1-1´e getirdi.

Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 1 puan alan Altay, 16 puana ulaşıp 10’uncu sıraya yükseldi. Son sıradaki Eskişehirspor ise puanını 2´ye çıkardı.

Altay taraftarları maçtan sonra teknik direktör Sait Karafırtınalar ve sportif direktör Özden Töraydın´ı istifaya davet etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Onur Özütoprak, Utku Tunavelioğlu, Cemil Tunç

Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakcı, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Deniz Vural (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Tatos, Putsila, Yılmaz Özeren, Leandrinho (Dk. 83 Oğuz Han Aynaoğlu), Paixao

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hakan Aslantaş, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Özcan, Erdal Akdarı, Sekidika, Ferhat Kiraz, Issah, Milinkovic (Dk. 90 Alperen Kocabaş), Emre Güral (Dk. 81 Cemali Sertel), Sissoko (Dk. 90+6 Furgan Polat)

Goller: Dk. 34 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 58 Milinkovic, Dk. 90+6 Sissoko (Eskişehirspor), Dk. 90+6 Özgür Özkaya

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Gelişen konuk ekip atağında Emre´nin ara pasıyla ceza sahasına giren Milinkovic´in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

28′ Altaylı Tatos´un yaklaşık 25 metreden şutunda top üst direkte patladı.

GOL! 34′ Eskişehirspor öne geçti. Soldan Emre´nin orta şut karışımı yerden vuruşunda kaleci Aydın´ı geçen topu arka direkte Sekidika ağlara yolladı: 0-1.

45′ Eskişehirspor ceza sahasında oluşan karambolde Deniz çok sert vurdu, Erdal topu çizgiden çıkardı.

GOL! 45+1′ Sağdan Tatos´un kullandığı kornerde Leandrinho´nun kafayla indirdiği topu kale önünde Abdülkerim filelere gönderdi: 1-1.

62′ Sağdan Sekidika´nın ortasında arka direkte bomboş pozisyonda Milinkovic topu yandan auta yolladı.

72′ Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Leandrinho´nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

88′ Sağ çaprazdan Tatos´un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Oğuzhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

Son güncelleme 21:52 | 1 Aralık 2019
altay eskişehirspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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