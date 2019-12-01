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Kigen Özbilen, Mo Farah’ın rekorunu tarihe gömdü
Atletizm

Kigen Özbilen, Mo Farah’ın rekorunu tarihe gömdü

Valencia Maratonu'nu 2.04.16'lık derecesiyle tamamlayan milli sporcu Kigen Özbilen, Muhammed Farah'a ait Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.

1 Aralık 2019 15:33

Eski Avrupa Kros şampiyonu milli atlet Kaan Kigen Özbilen, İspanya'nın Valencia kentinde yapılan altın etiketli maratonda Avrupa rekorunu kırdı. 33 yaşındaki Özbilen, finişe 2:04:16'lık müthiş bir dereceyle geldi ve Mo Farah'ın Avrupa maraton rekorunu yaklaşık bir dakika geliştirdi. Britanyalı atlete ait eski Avrupa rekoru 2:05:11'di. Önümüzdeki yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda maraton branşında Türkiye'ye tarihteki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kaan Kigen Özbilen, harika bir yarış çıkardığı Valencia'da yarı maratonu 61:59'da geçerken, finişe de 2:04:16'lık dereceyle ulaştı. Her kilometreyi 2 dakika 58 saniye ortalamayla geçen Kaan, yarışı da ikinci sırada noktaladı.

2018'de Amsterdam'da, bu yılın Nisan ayında ise Rotterdam'da Türkiye rekoru kıran Kaan, böylece üst üste çıktığı son üç maraton yarışında ülke rekorunu geliştirdi. Kaan Kigen Özbilen'in 2:04:16'lık derecesi, 2019 dünya listesinde 10. sıraya yazıldı. Milli atletin müthiş performansı Avrupa Atletizm Birliği tarafından da duyuruldu.

Son güncelleme 15:33 | 1 Aralık 2019
Kigen Özbilen Mo Farah
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Alanyaspor
13 6 22
3 Trabzonspor
12 6 22
4 Fenerbahçe
13 6 22
5 Istanbul Basaksehir
12 6 22
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