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Kaza geçiren Bursaspor taraftarlarını Başkan Mesut Mestan karşıladı
TFF 1.Lig

Kaza geçiren Bursaspor taraftarlarını Başkan Mesut Mestan karşıladı

Bursaspor'un Adanaspor ile oynadığı maçın dönüşünde kaza geçiren yeşil-beyazlı taraftarlar şehre gelirken, taraftarları Bursaspor Başkanı Mesut Mestan karşıladı.

1 Aralık 2019 17:58

TFF 1’inci Lig’de dün oynanan Adanaspor-Bursaspor maçı dönüşte, Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Konya’nın Ereğli ilçesinde TIR ile kavşakta çarpışmış ve kazada yaralanan Bursaspor taraftarı, ayakta tedavi edilmişti. Kazanın ardından Bursasporlu taraftarlar, yeşil-beyazlı kulübün ayarladığı otobüsle Bursa’ya ulaştı.

Bursasporlu taraftarları ise Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Cakalıoğlu karşıladı. Bursa Büyükşehir Belediye Binası önündeki karşılamada Başkan Mestan, taraftarlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Son güncelleme 17:58 | 1 Aralık 2019
bursaspor
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OGP
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13 8 27
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13 7 25
3 Trabzonspor
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13 6 22
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13 6 22
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