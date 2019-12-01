SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Savcılık, Ayşe Tuba Arslan ve katilini uzlaştırmaya çalışmış
Juventus hataların kurbanı oldu!
İtalya Serie A

Juventus hataların kurbanı oldu!

Juventus sahasında önce geçip ikinci yarının ilk dakikalarında geriye düştüğü maçta Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı. Juve'nin yediği ikinci golde Buffon üzerine gelen topu sektirince kalesinde golü gördü!

1 Aralık 2019 17:00

İtalya Serie A’nın  14. haftasında lider Juventus, konuk ettiği Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı. Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakayı, hakem Federico De La Penna yönetti.

Karşılaşmanın 20. dakikasında ev sahibi ekip, Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçerken, konuk takımdan bu gole yanıt çok gecikmedi. 23’üncü dakikada Sassuolo, Jeremie Boga ile skora denge getirdi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının hemen başında, 47. dakikada konuk Sassuolo, Francesco Caputo ile 2-1 öne geçti. Golde Juventus savunmasının ve kaleci Buffon’un hataları göze çarptı!

Juventus, 68. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan attığı golle skoru 2-2’ye getirdi.

Kalan dakikalarda galibiyet için yüklenen ev sahibi ekip, aradığı golü bulamayınca maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Juventus puanını 36’ya, Sassuolo ise 14’e çıkardı. Juventus’un şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Inter, konuk edeceği SPAL’ı yenmesi durumunda ligde liderliğe yükselecek.

Juventus’ta milli futbolcu Merih Demiral, maç kadrosunda bulunmasına rağmen karşılaşmada görev almadı.

Son güncelleme 17:04 | 1 Aralık 2019
İtalya Serie A juventus Sassuolo
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 6 23
3 Alanyaspor
13 6 22
4 Trabzonspor
12 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gaziantep
Bugün - 14:00
1
-
2
Denizlispor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:30
0
-
0
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR