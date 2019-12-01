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Jokey Ahmet Çelik attan düştü! İşte son durumu…
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Jokey Ahmet Çelik attan düştü! İşte son durumu…

İzmir'de düzenlenen yarışta attan düşen başarılı jokey Ahmet Çelik'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

1 Aralık 2019 17:21

İzmir yarışları 4. koşusunda Oğuzboylu isimli safkandan düşen başarılı jokey Ahmet Çelik, sol ayak ve sol omuz travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Gazi Koşusu’nu üst üste en çok kazanan jokey olan Ahmet Çelik, bugünkü İzmir yarışlarına talihsiz bir sakatlık geçirdi. Konuyla ilgili Türkiye Jokey Kulübü’nden yapılan açıklamada, “İzmir yarışları 4. koşusunda 9 numaralı Oğuzboylu isimli safkandan düşen jokey Ahmet Çelik, sol ayak ve sol omuz travması nedeniyle hastaneye sevk edilmiştir. Başarılı jokeyimize ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz” denildi.

İşte Çelik’in attan düştüğü o anlar;

Son güncelleme 17:35 | 1 Aralık 2019
Ahmet Çelik
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 6 23
3 Alanyaspor
13 6 22
4 Trabzonspor
12 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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