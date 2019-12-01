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Son Dakika: Trabzon'da maçın ilk golü geldi!
Joao Pereira’ya tokat atıp, küfür eden Ömer Bayram’a sarı kart!
Trabzonspor

Joao Pereira’ya tokat atıp, küfür eden Ömer Bayram’a sarı kart!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk dakikalarında sahada gergin anlar yaşandı. Trabzonsporlu Pereira'nın kendisine 'sakin ol' işareti yapmasına sinirlenen Ömer Bayram, rakibine tokat atınca sarı kart gördü. Öte yandan görüntülerde Bayram'ın rakibine İngilizce küfür ettiği de görüldü.

SKOR DETAY HABER 1 Aralık 2019 19:49

Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken maç gergin bir ortadam başladı.

Maçın 26. dakikasında Ömer Bayram’ın Joao Pereira’ya yaptığı hareketin ardından, maçın hakemi Ali Palabıyık pozisyonun faul olduğuna karar verdi.

Karara sinirlenen Ömer Bayram’ın yanından geçen Pereira, rakibine ‘sakin ol’ işareti yaparken Ömer Bayram ise rakibine tokat attı. Galatasaraylı futbolcunun rakibine ‘F…. off’ şeklinde İngilizce küfür ettiği de görüldü.

Pereira’nın yere düşmesiyle saha içi bir anda karışırken Trabzonsporlu futbolcular Ömer Bayram’ın kırmızı kart görmesi için itirazda bulundu. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yaşananların ardından futbolcusunu dikkatli olması konusunda uyardı.

Ancak maçın hakemi Palabıyık, sarı kırmızılı futbolcuya sarı kart gösterdi.

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Son güncelleme 20:20 | 1 Aralık 2019
galatasaray Joao Pereira ömer bayram trabzonspor
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