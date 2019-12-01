Joao Pereira’ya tokat atıp, küfür eden Ömer Bayram’a sarı kart!

Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken maç gergin bir ortadam başladı.

Maçın 26. dakikasında Ömer Bayram’ın Joao Pereira’ya yaptığı hareketin ardından, maçın hakemi Ali Palabıyık pozisyonun faul olduğuna karar verdi.

Karara sinirlenen Ömer Bayram’ın yanından geçen Pereira, rakibine ‘sakin ol’ işareti yaparken Ömer Bayram ise rakibine tokat attı. Galatasaraylı futbolcunun rakibine ‘F…. off’ şeklinde İngilizce küfür ettiği de görüldü.

Pereira’nın yere düşmesiyle saha içi bir anda karışırken Trabzonsporlu futbolcular Ömer Bayram’ın kırmızı kart görmesi için itirazda bulundu. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yaşananların ardından futbolcusunu dikkatli olması konusunda uyardı.

Ancak maçın hakemi Palabıyık, sarı kırmızılı futbolcuya sarı kart gösterdi.

Tokat atan ve f..k off diyen Ömer Bayram’ı atmayan Ali Palabıyık ve VAR hakemi, siz neye hizmet ediyorsunuz! — Gökhan Dinç (@gkhndinc) December 1, 2019

Tokat atan Ömer Bayram sarı kart gördü, VAR da kimseyi çağırmadı, ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. — Ersoy Özdem (@ersoy_ozdem) December 1, 2019

Ömer Bayram tokat atıyor hakem sadece sarı kart veriyor :) — BEŞİKTAŞ’ın Çocukları JK (@TearsFears0707) December 1, 2019

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