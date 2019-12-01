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Hasan Ali Kaldırım’ın kasığında yırtık çıktı!
Süper Lig

Hasan Ali Kaldırım’ın kasığında yırtık çıktı!

Göztepe maçı öncesi kendisini deneyen ancak maça çıkamayan Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında kısmi yırtık olduğu açıklandı.

1 Aralık 2019 14:43

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile 3 Aralık Salı günü evinde yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idmanda, Süper Lig’deki Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de oynayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

19 yaş altı takımından oyuncuların da katıldığı idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program eşliğinde çalıştı. Geçen haftaki antrenmanda ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım’ın çekilen MR sonucunda kasığında kısmi yırtık tespit edildi. İki gün dinlendirilen Hasan Ali, tedbir amaçlı Göztepe karşılaşmasında forma giymemişti.

Son güncelleme 14:43 | 1 Aralık 2019
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Alanyaspor
13 6 22
3 Trabzonspor
12 6 22
4 Fenerbahçe
13 6 22
5 Istanbul Basaksehir
12 6 22
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