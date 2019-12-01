Golcün yoksa bu kadar

Fenerbahçe zorlu Göztepe deplasmanında istediği performansı sergileyemedi. Her zaman söylüyorum ve yazıyorum, neden?

1- Koskoca Fenerbahçe tek santrforla lige başlıyorsa, “Şampiyon olacağım” demesin. Elinde yedek golcüsü yok.

2- F.Bahçe’nin şampiyon olduğu yıllara baktığımız zaman ya santrforu ya ofansif orta sahası gol-asist kralı olurdu. Şimdi üst düzey diyemeyeceğimiz bir tek Kruse var. Vedat dışında golcüsü yok. Bu iki bölgeye transfer şart.

3- Orta sahada Emre ile Gustavo ikilisi aynı tarz adamlar ve aynı işi yapıyorlar. Bu bölgeye daha çok ofansı düşünen, gol arayan bir 8 numara alınmalı. Yoksa bütün yük Ozan'ın üzerinde kalır. 4- F.BAHÇE'DE henüz taktik ve sistemin oturduğunu söyleyemeyiz. Oyuncuların bireysel mücadelesi ile bir şeyler yapılıyor, yoksa ortada ne bir taktik, ne de bir sistem var. Kimin nerede oynadığı, ne yaptığı belli değil. Bir an önce Ersun Hoca taktik, oyun ve mevkii disiplinini sağlamalı. Sadece takımı fiziksel olarak hazırlamak şampiyonluk için yeterli değil.

5- Her zaman söylüyorum VAR sistemi Türk futbolundaki birçok yanlış kararları yüzde 60 oranında giderdi. VAR'dan vazgeçilmemeli.

Sonuç olarak Fenerbahçe başarılı başkanı ve yönetim kuruluyla, futbolcusu, taraftarıyla şampiyonluğa inanarak tam kapasite ile mücadele veriyor. Ama anlattığımız bölgelere takviye yapılmazsa, şampiyonluk hayal olur.

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