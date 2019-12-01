MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-2 Denizlispor

Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanmayı başardı.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Sumudica’nın maç öncesi “6 puanlık maç” dediği mücadelede Denizlispor geri dönüşe imza attı.

İlk yarısında etkili pozisyonların maçta takımlar ikinci yarıya 0-0’lık beraberlikle çıktı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Gaziantep FK 54. dakikada Kayode’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakikada sonra Hadi Sacko etkili bir şutla kaleci Günay’ı çaresiz bıraktı ve maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

İki takım da galibiyet golünü ararken bu hedefe ulaşan Ege temsilcisi oldu. İlk golün sahibi Fransız forvet Sacko, kontra atağa çok iyi çıkarak Barrow’un pasında topu filelere gönderdi. Denizlispor bu golle 2-1 öne geçerken 5 dakika duraklamanın oynandığı mücadelede üstünlüğünü koruyarak 3 puanın sahibi oldu.

Denizlispor bu sonuçla 17 puanla 9. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 16 puanla 12. sıraya geriledi. Ege temsilcisi gelecek hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak. Sumudica’nın öğrencileri ise Konyaspor’a konuk olacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp (Dk. 77 Pawlowski), Twumasi (Dk. 77 Chibsah), Kayode

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru (Dk. 48 Oğuz Yılmaz), Bergdich, Sacko (Dk. 90 Estupinan), Aissati, Sackey (Dk. 87 Zeki Yavru), Olcay Şahan, Rodallega, Barrow

Goller: Dk. 54 Kayode (Gaziantep FK), Dk. 58 ve 85 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Sacko, Dk. 65 Aissati, Dk. 75 Mustafa Yumlu, Dk. 78 Bergdich, Dk. 83 Barrow (Yukatel Denizlispor), Dk. 19 Furkan Soyalp, Dk. 83 Oğuz Ceylan, Dk. 90+4 Chibsah (Gaziantep FK)

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Tosca’nın pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp’in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

27. dakikada Twumasi’nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp’in yerden vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Twumasi’nin altıpas üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

52. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode’nin altıpas üzerinden kaleye çektiği şutta, kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.

54. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Bergdich’in kaleci Stackhowiak’a vermek istediği geri pas kısa düştü. Ceza alanında topu kontrol eden ve Stackhowiak’tan sıyrılan Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

58. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Rakibine çalım atarak ceza sahasına giren Barrow, pasını Olcay Şahan’a ulaştırdı. Olcay Şahan’ın pasında topu kontrol eden ve rakibinden sıyrılan Sacko’nun ceza sahası dışından hafif sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

85. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahanın solunda topla buluşan Barrow, meşin yuvarlağı süratli bir şekilde ceza sahasının soluna kadar taşıyarak yerden ortasını yaptı. Müsait durumda bulunan Sacko’nun gelişine sol ayağıyla çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç’in solundan ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın, ilk yarının bitiminde soyunma odalarına gidilirken maçın hakemi Atilla Karaoğlan’a yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördüğü öğrenildi.