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Gaston Campi: ‘Bir puan bizi mutlu etmiyor ama kötü bir sonuç değil’
Trabzonspor

Gaston Campi: ‘Bir puan bizi mutlu etmiyor ama kötü bir sonuç değil’

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Gaston Campi, Galatasaray karşısında alınan 1 puanın kendilerini mutlu etmediğini ancak kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

1 Aralık 2019 23:17

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Gaston Campi 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Campi, “Maçın genelinde iki takım da ilk yarıda kapalı oynadı. İki takım da bir birine fırsat tanımadı. İkinci yarı kazanmak istedik ve golü de bulduk” dedi.

Campi, “Farkı da artırabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Şansları iyi değerlendiremedik. Şans faktörü rakibin yanındaydı. Topu uzaklaştırmak istedik ama uzaklaştıramadık ve rakibin önüne düştü. Genele baktığımızda 1 puan bizi mutlu etmiyor ama kötü bir sonuç değil” diye konuştu. 01 Aralık 2019 Ünal Karaman: Bazı insanların beyinleri alsın diye söylüyorum Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:17 | 1 Aralık 2019
galatasaray Gaston Campi süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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