Fatih Terim: ‘Sonuçtan bağımsız olarak beni mutlu etti!..’

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’la 1-1 berabere kalırken maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, “İlk yarıda pozisyon vermedik. Hatta skoru yapmaya da yaklaştık. Belhanda mesela geçen sezonki gibi olsa devreye önde girebilirdik. Trabzon’da Trabzonspor’a karşı oynamak çok kolay değil” dedi.

‘Lemina Özür diledi ama…’

“Oyuncularımımn reaksiyonlarından memnunum ama sonuçtan memnun değilim” diyen Fatih Terim, Feghouli ve Lemina’yı ise “Feghouli için bu durum normal. Bir sezon boyunca yıpranmış ve yazın Afrika Uluslar Kupası’nda son güne kadar oynamış Feghouli bir hafta sonra hemen geldi, başladı. Ocak ayına kadar öngördüğümüz, beklediğimiz seviyede. Lemina da oyundan çıkmak zorunda kalınca özür diledi, oynamak istiyordu ama özür dilemesine gerek yok. İnanıyorum ki en kısa zamanda dönecek” diye konuştu.

‘Ümit ederim kırılma noktası olur…’

Sonucu değil ancak oyunu beğendiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Her sezonun kırılma noktası vardır. Ümit ederim bu oyun kırılma noktası olacaktır. 1-1’ken pozisyon verdik, geriye de düşebilirdik. Baskı kuran, rakip alanda pas yapan, sağdan soldan birçok ortayla yüklenen bir Galatasaray vardı. Kutunun içerisinde birilerinin o toplara vurması lazım. Biz de Nzonzi’yi tutarak Donk’u içeri gönderme imkanı bulduk. Bazı oyuncularımızı daha aktif görmek istiyoruz. Ancak skora isyan etmelerine alıştığımız bir Galatasaray gördüğümüz için sonuçtan bağımsız olarak bu beni mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman: Bazı insanların beyinleri alsın diye söylüyorum Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku