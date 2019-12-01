Fatih Aksoy: Rıza hoca gelince bu başarıyı tahmin ediyorduk

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un genç savunma oyuncusu Fatih Aksoy, ligin kendileri için iyi gittiğini belirterek, “İnşallah gidebildiğimiz yere kadar ligi lider götürmek istiyoruz” dedi.

Antrenmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Fatih Aksoy, kırmızı-beyazlı ekipte çok mutlu olduğunu aktararak, “Şu anda bizim için her şey iyi gidiyor. İnşallah gidebildiğimiz yere kadar ligi lider götürmek istiyoruz. Bunun sonucunda ne olur bilmiyoruz. Tabii ki güzel hedeflerimiz var. İnşallah ligi ilk 5’te ilk 3’te belki de daha yukarıda bitirebiliriz ama bunu konuşmak için erken. Dün de güzel bir galibiyet aldık. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.

Sezon başında böyle bir başarı bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine Aksoy, “Rıza hocamız takımın başına geldiği zaman biz de bu başarıyı tahmin ediyorduk. Rıza hocamızın ismi yukarılarda anılmaya layık. Biz de takım olarak kamptan bu yana aramızda konuşarak bu sene geçen senenin biraz daha üzerine çıkmamız gerektiğini düşünüyorduk. Bunu da şu an için başarmış görünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Orta sahada oynamasının kendisi için yeni bir mevki olduğunu ifade eden Fatih Aksoy, şunları kaydetti:

“Hocamız Denizlispor maçında beni orada oynatmadan önce bana güvendiğini, burada iyi oynayabileceğini, kendisinin de yıllar önce bu mevkide oynadığını söyledi. O maçta takım arkadaşlarımın yardımıyla öz güvenim arttı. Üç maçtır da daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Nerede eksik olursa, hocamız nerede oynatırsa hem takıma yardımcı olmaya hem de performansımı arttırmaya çalışıyorum. Şu an için güzel gidiyor.”

ANTRENMAN

Süper Lig’in 13’üncü haftasında dün Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular düz koşu ile ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Barış Yardımcı katılmadı.