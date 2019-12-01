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Emre Mor’dan penaltı ve ‘VAR’ isyanı: ‘Niye gitmedi anlayamadım’
Süper Lig

Emre Mor’dan penaltı ve ‘VAR’ isyanı: ‘Niye gitmedi anlayamadım’

Galatasaraylı Emre Mor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak 'Penaltımız yendi' dedi.

1 Aralık 2019 21:35

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Emre Mor maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda oyuna giren ve bir pozisyon sonrasında penaltı bekleyen Emre Mor, Kamil Ahmet Çörekçi’nin ayağına vurduğunu söyledi.

İşte Emre Mor’un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama;

“Bence yüzde 100 penaltı. saha içinde de çok emindim. İçeride de videodan izledim ve emin oldum. Rakibi geçtim, rakip arkamda kaldı. Topla alakası yok ayağıma vurdu. Burada şiddet önemli değil. Tartışmasız bir penaltı. VAR bu pozisyonlar için var, ama hakem niye gitmedi, başvurmadı anlayamadım. Bence penaltımız yendi. İkinci yarıda oynadığımız futbolla galibiyeti kaçıran taraf bizdik. İyi pozisyonlara girdik, çabuk oynadık bence 3 puanla buradan ayrılmamız gerekiyordu.”

01 Aralık 2019 Rıdvan Dilmen: Trabzonspor 161`i zorluyor, motoru yakıyorlar Süper Lig`in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer 1-0 önde götürdüğü maçta 90`da yediği golle 1 puana razı oldu. Mücadeleyi NTV`de değerlendiren Rıdvan Dilmen, ` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:35 | 1 Aralık 2019
emre mor galatasaray trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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