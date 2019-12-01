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Son Dakika: Trabzon'da dev maç! İşte ilk 11'ler
Ekuban 91 gün sonra…
Trabzonspor

Ekuban 91 gün sonra…

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Calep Ekuban, sakatlığının ardından 91 gün sonra bordo-mavililerin Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.

1 Aralık 2019 19:01

Sezon çok iyi bir başlangıç yapan özellikle UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında takımına önemli katkıda bulunan Calep Ekuban, Süper Lig’de ise sadece 3 maçta forma giyebilmişti. Avrupa’da 4 gol, Süper Lig’de ise 1 gol atan oyuncu toplam 5 golle bordo-mavili takıma katkıda bulunmuştu.

Bordo-mavililerin Fenerbahçe ile oynadığı maçta da 1 gol kaydeden başarılı oyuncu ardından Gençlerbirliği maçı antrenmanları sırasında takım arkadaşı Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. İyi bir tedavi dönemi geçiren ve kendini hazırlayan Ganalı oyuncu, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra Trabzonspor’un Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.

21 kişilik kadroda bulunan Ekuban’ın maçın ilerleyen bölümlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.

Sturridge de kadroda

Trabzonspor’a büyük umutlarla gelen İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge de 32 gün sonra kadroda yer aldı. En son Medipol Başakşehir ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan müsabakada 1 gol atan oyuncu bu maçın ardından sahalardan uzak kalmıştı.

n yıEkuban gibi, yıldız oyuncunun da maçın gidişatına göre forma giymesi bekleniyor.

Son güncelleme 19:01 | 1 Aralık 2019
ekuban trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Alanyaspor
13 6 22
4 Trabzonspor
12 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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