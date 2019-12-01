Bursaspor deplasman fobisini de yendi!

TFF 1. Lig’de sezona Süper Lig’e dönme hedefiyle başlayan evinde yoluna yenilgisiz devam eden Bursaspor, ilk haftalarda rakip sahalardaki başarısız grafiğini tersine çevirerek son 3 deplasman maçından 7 puanla ayrıldı.

Bursaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 3-1 yenilerek sezona kötü başladı.

Yeşil-beyazlılar 2. haftadan itibaren sırasıyla Bursa’da Akhisarspor’u 2-1, deplasmanda Eskişehirspor’u 2-0, iç sahada Osmanlıspor’u 3-1 mağlup ederek çıkışa geçti. 3 maçlık galibiyet serisi 5. haftada konuk olduğu Adana Demirspor’a 4-1 yenilince sona eren Bursaspor, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti ancak 7. haftada Altay ile İzmir’de yaptığı müsabakadan 2-1 yenilgiyle döndü.

Bursaspor, sezonun ilk 7 haftasında puan kayıplarının tamamını konuk olduğu 4 maçın 3’ünde yaşadı. Bu süreçte içeride rakiplerine geçit vermeyen ve 3 karşılaşmasını da kazanan yeşil-beyazlılar, Eskişehirspor hariç diğer 3 deplasman maçında yenilerek taraftarını üzdü.

6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bursa temsilcisi, Altay mağlubiyetinin ardından 6 karşılaşmanın 4’ünü kazandı, 2’sinde ise rakipleriyle yenişemedi.

Büyükşehir Belediye Stadı’nda konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor karşısında geri düşmesine rağmen son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazanan yeşil-beyazlı ekip, sonraki hafta başka bir İstanbul temsilcisiyle karşılaştı. İstanbulspor’u 9. haftada rakip sahada 2-1 yenmeyi başaran yeşil-beyazlılar, Bursa’da Balıkesirspor’la 0-0, deplasmanda Boluspor’la 1-1 berabere kaldı.

Yalçın Koşukavak’ın öğrencileri, 12. haftada Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup ettikten sonra Adanaspor deplasmanına çıktı. Zor geçen dünkü karşılaşmada gülen taraf, 3-2’lik skorla Bursaspor oldu.

Yeşil-beyazlı ekip ligde son 6 haftada sahasında ve deplasmanda ikişer galibiyet, birer beraberlik elde etti.

13 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan, 3 puan silme cezası nedeniyle puanı 23 olan Bursaspor zirve takibini sürdürdü.

UZATMALARDA 3 GOL

Bursaspor bu sezon uzatma bölümlerinde attığı gollerle de dikkati çekiyor.

Yeşil-beyazlılar, 2-0 kazandığı Eskişehirspor, 3-1 galip ayrıldığı Osmanlıspor maçlarının uzatma bölümlerinde birer gol attı.

Bursa temsilcisi, Adanaspor karşılaşmasını ise 90+4. dakikada Özer Hurmacı’nın kaydettiği “santrası yapılmayan” golle 3-2 kazandı.