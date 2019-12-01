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Borussia Mönchengladbach zirveyi sevdi! 6 gollü müthiş maç
Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach zirveyi sevdi! 6 gollü müthiş maç

Lider Borussia Mönchengladbach, sahasında Freiburg'u 4 golle geçti.

1 Aralık 2019 20:32

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Borussia Mönchengladbach, sahasında Freiburg’u 4-2 yendi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga’nın 13. haftasında Borussia Park Stadı’nda Freiburg’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 3. dakikada Marcus Thuram ve 6. dakikada

Jonathan Schmid’in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach 46. dakikada Breel Embolo ve 51. dakikada Patrick Herrmann’ın fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti. Freiburg 58. dakikada Lucas Höler ile skoru 3-2 yaptı. Yeşil-siyahlılar, 71. dakikada Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Puanını 28’e çıkaran Borussia Mönchengladbach liderliğini sürürdü. Freiburg ise 22 puanda kaldı.

Son güncelleme 20:32 | 1 Aralık 2019
almanya Borussia Mönchengladbach freiburg
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Trabzonspor
13 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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