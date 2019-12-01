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Beşiktaş ile Kayserispor 47. kez…
Süper Lig

Beşiktaş ile Kayserispor 47. kez…

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı. Rekabetteki son 10 maçı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. İstanbul'da yapılan 23 maçtan 18'ini Beşiktaş, 2'sini Kayserispor kazandı.

1 Aralık 2019 13:37

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7’sini kazanıp, 3’ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İkinci devre Kayseri’de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul’da yaptığı 23 lig maçından 18’ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul’da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul’da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri’deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ın 4-2’lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Son güncelleme 13:37 | 1 Aralık 2019
beşiktaş İstikbal Mobilya Kayserispor kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Alanyaspor
13 6 22
3 Trabzonspor
12 6 22
4 Fenerbahçe
13 6 22
5 Istanbul Basaksehir
12 6 22
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