Beşiktaş ile Kayserispor 47. kez…

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7’sini kazanıp, 3’ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İkinci devre Kayseri’de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul’da yaptığı 23 lig maçından 18’ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul’da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul’da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri’deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ın 4-2’lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.