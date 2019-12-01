Başarılar Türkiyem

Öncelikle Milli Takımımıza bütün kalbimle başarılar diliyorum… Bu turnuva bütün kadrolar için çok değişik olacak. Neden mi? Futbolda seyahatler ve iklim değişikliği önemli etkendir. Bu tip yaz turnuvalarına oyuncuların da çok özel hazırlanması lazım. Bütün sezonun yorgunluğu, kadronuz ne kadar yetenekli olursa olsun, sizi negatif etkileyebilir. Bu yüzden özel çalışma ve çok iyi planlama gerekiyor. Ben, tek bir ülkede yapılacak şampiyonaları sevenlerdenim…

Münih, Bakü, Roma, Bilbao ve Budapeşte derken statü karmaşık; bakalım ne yapacak UEFA organizasyonu? Bin uçağa, otel ara, bulama, sonra parkta yat veya zar zor kiraladığın arabanda… Bu tür aksilikler umarım yaşanmaz. Taraftarlar için de zor şampiyona, biz basın mensupları için de…

Gelelim rakiplere; İtalya tam bir turnuva takımı… Grupta 10 maçını kazanan Mancini'nin ekibi tehlikeli. İsviçre kadro olarak iyi ama biz onlardan şu an daha iyiyiz…

Roma ve Bakü'de oynayacağız. Bakü'nün avantajı, saha içinde yalnız değiliz… Galler, ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım. İlk izlenimim, her turnuva tabii ki zor ama biz başaracağız…

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