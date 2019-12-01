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Başakşehir yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı!
Süper Lig

Başakşehir yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı!

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli takım, üst üste 3. galibiyetini elde etti. Medipol Başakşehir, ligde yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

1 Aralık 2019 18:47

Süper Lig’in 13. hafta maçında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, turuncu-lacivertli ekip ikinci yarıda Geal Clichy ve Danijel Aleksic ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Süper Lig’deki son 3 karşılaşmasını kazanmayı başaran Medipol Başakşehir puanını 25’e çıkardı. Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 11 MAÇA ÇIKARDI

Medipol Başakşehir, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Turuncu-lacivertli takım, kötü başladığı sezonda ilk iki maçını kaybettikten sonra oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

İstanbul ekibi son 11 maçının 7’sinden galibiyetle ayrılırken, 4’ünde berabere kaldı.

01 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Başakşehir 2-0 Antalyaspor Ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmeme seriye zirve yarışı yapana Medipol Başakşehir, küme düşme hattındaki rakibi Antalyaspor`u 2-0 mağlup etti. Clichy 1 gol ve 1 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu. İlgili Haberi Oku

ANTALYASPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Antalyaspor, Süper Lig’deki son 6 maçında galibiyet elde edemedi.

Akdeniz ekibi, ligin 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 yendiği müsabakadan sonra çıktığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki son 6 maçında bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Son güncelleme 18:47 | 1 Aralık 2019
Medipol Başakşehir
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Alanyaspor
13 6 22
4 Trabzonspor
12 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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