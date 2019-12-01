MAÇ SONUCU | Başakşehir 2-0 Antalyaspor

Süper Lig’in 13. haftasında Medipol Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak ligdeki yenilmeme serisini 11 maça çıkardı.

Hafta içerisindeki Roma mağlubiyetiyle üzülen Okan Buruk’un öğrencileri, Antalyaspor karşısında ilk yarıda etkili olamadı. Tribünlerin dolmadığı mücadelede Başakşehir 60. dakikada Clichy’nin ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra ise ikinci yarının başında oyuna giren Danijel Aleksic sahneye çıktı. Fransız sol bek Clichy’nin ceza sahası içerisinde pasını verdiği Sırp forvetin şutu savunmaya da çarparak filelere gitti: 2-0.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Geride kalan dakikalarda mücadelenin yavaş temposu aynı sevide devam ederken takımlar skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 25 puana yükseldi. Antalyaspor ise 12 puanda kaldı.

İstanbul ekibi gelecek hafta Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Akdeniz ekibi ise Trabzonspor’u sahasında konuk edecek.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Aziz Eraltay (Dk. 58 Kerim Frei), Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Elia (Dk. 85 Arda Turan), Crivelli

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Charles, Hakan Özmert (Dk. 66 Leschuk), Chahechouhe (Dk. 78 Fredy), Doğukan Sinik, Mukairu

Goller: Dk. 60 Clichy, Dk. 63 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 15 Charles, Dk. 59 Diego, Dk. 79 Celutska (Antalyaspor), Dk. 17 Crivelli (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Doğukan Sinik’in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada Nazım Sangare’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk Akyol’un vuruşunda, kaleci Mert Günok topa sahip oldu.

41. dakikada Visca’nın pasıyla kale sahası önünde topu kontrol eden Berkay Özcan’ın dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

54. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasıyla savunmanın arkasında, altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Aleksic’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada Aleksic’in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle üstten kornere çeldi.

Aynı dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci’nin sağdan yaptığı ortada ceza sahasında seken top sol tarafta uygun durumda bulunan Clichy’nin önünde kaldı. Bu futbolcu, ceza sahası dışında gelişine yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

63. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Clichy’nin sol taraftan yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aleksic’in vuruşunda, araya giren savunma oyuncusuna çarpan ve kaleci Ferhat Kaplan’ı da yanıltan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı.