Bafetimbi Gomis: ‘Galatasaray’a hırslı döneceğim’

Galatasaray’ın Al Hilal’e gönderdiği Bafetimbi Gomis, Arabistan temsilcisinde fırtına gibi esmeye devam ederken sarı kırmızılıları da unutmuyor.

Sarı kırmızılı taraftar ile diyaloğunu kaybetmeyen ve sık sık Galatasaray ile ilgili mesajlar veren Gomis, Instagram hesabından Galatasaray’a hırslı döneceğini söyledi.

Fransız oyuncu, “Geri döndüğümde her zamankinden daha agresif bir aslan olarak döneceğim” dedi.

“HİKAYEYİ SONLANDIRACAĞIZ”

Bafetimbi Gomis geçtiğimiz günlerde de bir taraftarın Fatih Terim ile Gomis’in olduğu fotoğrafı paylaşmasına hikayesinde yer veren Gomis, “Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim” sözlerini kullanmıştı

Gomis ayrıca, bir taraftarın geri dön mesajına sosyal medya hesabından cevap verdi. Gomis, paylaşımına, “Teşekkür ederim, ben de sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan birgün Aslantepe’ye geri dönecek.” notunu düştü.

6 milyon bedelle ayrılan 34 yaşındaki Fransız golcü Al-Hilal Riyad’da çıktığı 55 maçta 41 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Gomis, Galatasaray’da ise 42 maçta 32 gol ve 6 asistle oynamıştı