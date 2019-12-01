Atletico Madrid Barcelona canlı izle! Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda?

Atletico Madrid ile Barcelona, La Liga’nın 14. haftasında Wanda Metropolitano Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Ev sahibi 25 puanla 6. sırada bulunurken Katalan ekibi ise 28 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

ATLETİCO MADRİD BARCELONA CANLI İZLE

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga mücadelesinde Atletico Madrid, Barcelona’yı ağırlayacak. 1 Aralık Pazar günü saat 23.00’da oynanacak olan mücadele D-Smart kanalı olan Spor Smart üzerinden canlı izlenebilecek.

Karşılaşma D-Smart’ın online platformu D-Smart Go üzerinden de üyelik satın alınması halinde takip edilebilecek.