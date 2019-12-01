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Atletico Madrid Barcelona canlı izle! Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda?
İspanya La Liga

Atletico Madrid Barcelona canlı izle! Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda?

La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Zirve takibini sürdüren iki takımın mücadelesinde 3 puan kritik bir önem taşıyor. Lider Real Madrid'in maçını kazanmasının gözler Atletico Madrid Barcelona maçına çevrildi. Peki, zorlu derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Atletico Madrid Barcelona canlı yayın bağlantısı...

1 Aralık 2019 21:07

Atletico Madrid ile Barcelona, La Liga’nın 14. haftasında Wanda Metropolitano Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Ev sahibi 25 puanla 6. sırada bulunurken Katalan ekibi ise 28 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

ATLETİCO MADRİD BARCELONA CANLI İZLE

ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga mücadelesinde Atletico Madrid, Barcelona’yı ağırlayacak. 1 Aralık Pazar günü saat 23.00’da oynanacak olan mücadele D-Smart kanalı olan Spor Smart üzerinden canlı izlenebilecek.

Karşılaşma D-Smart’ın online platformu D-Smart Go üzerinden de üyelik satın alınması halinde takip edilebilecek.

Son güncelleme 21:07 | 1 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:30
2
-
0
Antalyaspor
Trabzonspor
Bugün - 19:00
1
-
1
Galatasaray
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