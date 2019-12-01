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Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: ‘Bu takım doğru yolda’
Süper Lig

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: ‘Bu takım doğru yolda’

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Başakşehir mağlubiyetinin ardından, “Gol atsaydık bambaşka bir maç olacaktı. İkinci devre düştük. Gol yediğimizde moralimiz düştü. Ama ben inanıyorum bu takım yukarı çıkacaktır. Bu takım doğru yolda” diye konuştu.

1 Aralık 2019 19:21

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, maça iyi başladıklarını ifade ederek, “İlk 45 dakika çok iyi oynadık istediğimiz aldık. Hafta içinde çok çalıştık. Gol atamadık. Gol atsaydık bambaşka bir maç olacaktı.

İkinci devre düştük. Gol yediğimizde moral düştü. Ama ben inanıyorum bu takım yukarı çıkacaktır. Bu takım doğru yolda. Son iki maç çok iyi performans gösterdik. Hem mücadele hem koşu hem ikinci topu kazanmada iyiyiz. Bu takım yukarı doğru çıkacaktır” dedi. 01 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Başakşehir 2-0 Antalyaspor Ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmeme seriye zirve yarışı yapana Medipol Başakşehir, küme düşme hattındaki rakibi Antalyaspor`u 2-0 mağlup etti. Clichy 1 gol ve 1 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:21 | 1 Aralık 2019
Antalyaspor Medipol Başakşehir Stjepan Tomas süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Istanbul Basaksehir
13 7 25
3 Trabzonspor
13 6 23
4 Alanyaspor
13 6 22
5 Fenerbahçe
13 6 22
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