Ahmet Ağaoğlu: 6 milyon Euro’yu neden şimdi vereyim?

Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor, seyircisi önünde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu stat çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray’a karşı da gol atan ve bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Alexander Sörloth’ın bonservisinin alınıp alınmayacağı üzerine gelen soru üzerine konuşan Ağaoğlu, ”6 milyon Euro’yu neden şimdi vereyim” dedi. İşte Ağaoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

“6 MİLYON EURO’YU FAİZE KOYSANIZ…”

”İyi olmadı tabii beraberlik 90. dakikaya kadar getirip… Attığımız gol sonrası yediğimiz baskıyı kaldıramadık ve pozisyonları değerlendiremedik. O baskıyı da bir türlü kıramadık ve oyunu yarı alanımızda kabul ettik. Golden sonra Galatasaray üzerimize geldi. Üzgünüz. Sturridge sakatlıktan yeni çıktı hepimiz biliyoruz. O son dakikalarda hocanın takdiri. Neden oynamadığı hocanın vereceği cevap mutlaka bir bildiği vardır. Biz yukarıdan ya da TV’den izleyenler farklı değerlendirebiliyor ama saha içinde olan hoca. Ekuban bile son 20-25 dakika oyuna girdi. Benim tahminim sakatlığın nüksetmesinden çekindi. Biraz da tansiyon yüksekti. Buna rağmen hakemin iyi maç yönettiğini düşünüyorum. Sörloth iki yıllığına C.Palace’tan kiraladığımız bir oyuncu. Ben iki sene sonra vereceğim 6 milyon Euro’yu neden şimdi vereyim? 6 milyon Euro’yu faize koysanız, 2 sene sonra 8-9 milyon Euro gibi bir para alırsınız”

“MASAYA OTURDUĞUNUZDA 15’LİK OLUR KALKARSINIZ”

”Yapılan bir anlaşma var. Belirli bir maç sayısına ulaşırsa zorunlu olarak Trabzonspor bonservisini alacak. Ulaşmadığı takdirde yine opsiyon bizde. Geldiği zaman neden geldi denilen bir adam. Yönetimler bu şekilde çalışmıyorlar. Pazarlama, performans, yeterlilik olarak farklı kriterler bir araya gelince transfer oluyor. Önümüzde 1.5 yıl varken Sörloth’un bonservisini bugün almamın bir anlamı yok. Bazıları gidin pazarlık yapın 4’e alırsınız diyor. Masaya oturduğunuz zaman 15’lik olur kalkarsınız Palace bu performansı gördükten sonra. Gündemden düşerse de mutlu olurum. Her maç kendi içinde değerlendiriliyor. Trabzonspor yarışın içinde. Buradan 3 puan olsak farklı olacaktı çünkü sezon sonu bu puanları arıyorsunuz.”

Ünal Karaman: Bazı insanların beyinleri alsın diye söylüyorum Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku