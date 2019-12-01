Adalet yoksa futbol konuşulmaz!

İzmir'de hava, saha, tribünler kısacası her şey futbol için o kadar uygundu ki… Ama hiç kimse ikinci yarıda olacakları tahmin edemezdi.

Ersun Yanal'ın maç sonu dediği gibi “Bugün sadece adaletten bahsedeceğim. Fenerbahçe’nin lehine olunca devreye girmeyen VAR’ı, Fenerbahçe gol attıktan sonra 2-1 olacak maçı 1-2'ye getiren zihniyeti, zevkle izlemişlerdir umarım…”

Aslında Yanal, tüm geceyi iki cümlesiyle özetledi. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'e iptal ettiği gol ve tekrarlattığı penaltı için bir şey söylenemez ama geçen hafta Malatya deplasmanında Emre'nin kaçırdığı penaltının tekrarlatılmamasını hangi adalet sistemi açıklayabilir. 6 günde 2 aynı pozisyon ve 2 farklı karar. Dünyanın neresinde olsa MHK yerinde duramaz. Bunun hesabını kim verecek, Fenerbahçe'nin çalınan puanlarını, üzülen milyonlarca taraftarının sorumluları ne açıklama yapacak. Maçın hakemine de bir tavsiyem var, saatlerini kontrol ettirsin. İlk yarıda en az 4 dakika uzatma beklerken 1 dakika oynattı. İkinci yarıda iptal edilen gol, penaltı tekrarı ve ofsayt incelemesiyle ancak 9 dakika uzatabildi. Bu 9 dakika içinde de oyucu değişiklikleri oldu, Gustavo kırmızı kart gördü, uzatmaya hiç ekleme yapmadı. Uçağa mı yetişmeye çalışıyordu, bilemiyorum.

Gelelim futbola… Perşembe günü antrenmanda sakatlanan Hasan Ali, kendisini denemesine rağmen maça çıkamadı. Bu da maça 1 saat kala hangi takım olursa olsun dengesini bozar. Bir anda Deniz'in 11'e girmesiyle 3 bölgede değişikliğe gidildi.

Max Kruse'nin ilk 5 dakikada maçı 2-0'a getirecek pozisyonları harcaması, Castro'nun olmayacak şutunun filelere gitmesi Fenerbahçe için sezon başından bu yana süregelen şansızlıklar ve bireysel hataların devamı niteliğindeydi.

Kruse'nin maç eksikliği çok barizdi. Vedat'ın sakatlığından dolayı korkarak oynaması çok belliydi. Sakatlıklardan dönenlerin form tutmadan, alternatifleri olmadığı için mecburen sahaya sürülmesi de ciddi sıkıntılar oluşturuyor.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda kalan 4 haftada en az 10 puanla araya girmesi gerekiyor. VAR adaletli olur ve gol kaçırma yarışına da son verilirse Fenerbahçe'nin bunu yapacak gücü var.