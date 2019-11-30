Vedat Muriqi: ‘3 bağdan ikisi kopuk, bandajsız oynayamıyorum’

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe’ye konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken maç sonunda Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Zanka’nın yerine dahil olan Muriqi, uzun süren sakatlığının ardından yeniden forma şansı buldu.

Oyuna girdikten 4 dakika sonra Garry Rodrigues’in attığı golün asistini yapan Muriqi, maç sonu şu açıklamaları yaptı:

“Fiziki durumum MR çekildiğinde 5-6 hafta gözüküyordu ama sağlık heyetimize teşekkür ediyorum. Hafif bir ağrım var ama acısı azaldığı için takımımla birlikte olmak istedim. Uzun süredir idman yapmıyordum. 90 dakika oynamam mümkün değildi. Sahada da nefes nefese kaldım. Sakatlığım normalde 5-6 hafta sürüyor, 3 bağdan 2’si kopuk. Bu yüzden bandajsız oynayamam.”

“TELAFİ EDECEĞİZ”

“Skora katkı yapmak bir hücum oyuncusu her zaman iyidir. Asistlerle ve gollerle takımıma ne kadar katkı verirsem mutlu olurum. Bu maçta beraberlikle yetinmek zorunda kaldık, Gençlerbirliği maçında telafi edeceğiz.”

MAÇ SONUCU | Göztepe 2-2 Fenerbahçe Göztepe Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 13. hafta heyecanı sürdü. İzmir`de nefes kesen ve hakem kararlarının damga vurduğu maçta Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve son dört haftada 7. puanını kaybetti. İlgili Haberi Oku