Newcastle United 2-2 Manchester City | İngiltere Premier League

İngiltere Premier League’de 14. hafta mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Manchester City, deplasmanda Newcastle United’la 2-2 berabere kaldı ve Liverpool’u takip ettiği yarışta bir yara daha aldı. City, bu sonuçla 29 puanla maç fazlasıyla ikinci sırada yer alırken son dakikalarda puanı kurtaran Newcastle United ise 16 puana yükseldi.

City, iki kez öne geçtiği maçta üç puana tutunamazken 22’de Raheem Sterling skoru 1-0’a getirdi. 25’te Jetro Willems skora eşitliği getirdi. Adeta 1-1’e kilitlenen maçta 82’de Kevin de Bruyne uzak mesafaden yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.

Shelvey, son sözü söyledi!

Pep Guardiola golden sonra 3 puanı korumaya yönelik son hamlesinde Gabriel Jesus’u çıkardı ve Rodri’yi oyuna soktu. Rodri 84’e oyuna dahil olurken 88’de Jonjo Shelvey, serbest vuruşta Atsu’nun pasında bomboş kaldı ve uzak mesafeden şutu gönderdi. Top ağlara gitti ve skor 2-2’ye geldi.

Liverpool’un eski oyuncusu Shelvey, takımının 25’in ardından yeniden skoru eşitlemesini sağladı. Kalan bölümde Sterling’le 90+2’de bir pozisyondan faydalanamayan City, 1 puana razı oldu. Manchester City 500 milyon dolara hisse sattı İngiltere Premier Lig`de son 2 sezondur şampiyon olan Manchester City, yüzde 10 hisse satışı gerçekleştirdi. İngiliz kulübünün yüzde 10`luk dilimi için ödenen miktar ise 500 milyon Dolar! İlgili Haberi Oku