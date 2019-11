Mourinho’dan top toplayıcı kahramana jest

Tottenham’ın hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos ile oynadığı maçta 2-1 gerideyken topun hızlı bir şekilde oyuna girmesini sağlayan ve takımının 2. golüne katkı sağlayan genç top toplayıcı İngiltere’de hafta boyunca konuşuldu… Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Callum Hynes isimli gence küçük bir jest yapmaya karar verdi.

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist

