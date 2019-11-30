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Mourinho’dan top toplayıcı kahramana jest
İngiltere Premier Lig

Mourinho’dan top toplayıcı kahramana jest

Tottenham Teknik Direktörü Mourinho Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 4-2 kazandıkları Olympiakos maçında ikinci gol öncesi topun oyuna hızlı girmesini sağlayan top toplayıcı çocuğu takım yemeğine davet etti.

SKOR DIŞ HABER 30 Kasım 2019 11:15

Tottenham’ın hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos ile oynadığı maçta 2-1 gerideyken topun hızlı bir şekilde oyuna girmesini sağlayan ve takımının 2. golüne katkı sağlayan genç top toplayıcı İngiltere’de hafta boyunca konuşuldu… Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Callum Hynes isimli gence küçük bir jest yapmaya karar verdi.

Portekizli çalıştırıcı Callum’u, Tottenham’ın Bournemouth maçı öncesi takım yemeğine davet ederek güzel bir jestte bulundu. Mourinho, “Onun adına heyecan verici günler. Umarım ona hayatı boyunca hatırlayacağı, unutulmaz anılar veririz” diye konuşurken Callum’un cumartesi günü yapılacak takım yemeğinde olacağını açıkladı.

27 Kasım 2019 Mourinho geceye damga vurdu! Muhteşem geri dönüş! Top toplayıcıya teşekkür Tottenham`ın başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Jose Mourinho, ilk yarısında büyük şok yaşadığı Olympiakos karşılaşmasından mutlu ayrıldı. Mourinho`nun top toplayıcı çocuk ile diyaloğu da çok konuşuldu. İlgili Haberi Oku

Top toplayıcı genç “Sanki gerçek değil. Sadece işimi yapıyordum ve neler olduğuna hala inanamıyorum” diye konuştu. O sırada golü görmediğini söyleyen Callum, “Topu oyuna soktuktan sonra diğer topu almaya gittim ve golü görmedim. İnsanların kutlamalarını görünce gol olduğunu farkettim ve ancak tekrarda golü izleyebildim. O an, gülüşümden ne kadar mutlu olduğumu anlayabilirsiniz. Jose bunu yapmak zorunda değildi. Gerçekten çok kibar bir davranış. Hayatımın en güzel günü. Tottenham’ı çok seviyorum ve bu mutlu anı asla unutmayacağım” şeklinde duygularını ifade etti.

Son güncelleme 11:33 | 30 Kasım 2019
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