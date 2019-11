Luka Doncic, Kasım ayını triple double ortalamasıyla tamamladı

NBA’e 13 maçla devam edildi. Mavericks, Doncic’in 42 sayı, 11 asist ve 9 ribauntluk performans sergilediği mücadelede konuk olduğu Phoenix Suns’ı 120-113 yendi ve 12. galibiyetine ulaştı. Sloven yıldız sayı bazında kariyer rekoruna bir kez daha ulaşırken, Oscar Robertson ve Russell Westbrook’la birlikte NBA tarihinde bir takvim ayını 30 sayı ve triple-double ortalamalarıyla geçiren üçüncü oyuncu oldu. Mavericks’te Tim Hardaway Jr. 26, Seth Curry 11 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken ev sahibi takımda Kelly Oubre’nin 22 sayı, 10 ribaunt, Ricky Rubio’nun 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

@luka7doncic ties his career-high 42 PTS, to go along with 9 REB, 11 AST in the @dallasmavs win! #MFFL pic.twitter.com/rij23PvcQ4

— NBA (@NBA) November 30, 2019